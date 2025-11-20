बरेली की रामायण वाटिका में स्थापित हुई 51 फीट ऊँची भगवान श्रीराम की भव्य प्रतिमा, मुख्यमंत्री योगी करेंगे लोकार्पण

मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करते ही आगंतुकों का ध्यान सबसे पहले 51 फीट ऊंची भगवान श्रीराम की राजसी प्रतिमा पर जाता है। प्रतिमा के पीछे पर्वतीय दृश्यांकन, दोनों ओर पुष्प सज्जा और नीचे साफ-सुथरा प्लेटफॉर्म पूरी प्रतिमा को और भव्य बनाता है। शाम होते ही प्रतिमा पर विशेष रूप से डिजाइन की गई लाइटिंग स्थापना को दिव्य आभा प्रदान करती है। रामायण वाटिका शहर को सांस्कृतिक पहचान दिलाने वाला नया लैंडमार्क साबित होगी। यहां आने वाले लोग न केवल सैर का आनंद लेंगे बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू होंगे। बीडीए इसे बरेली के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी में है।