फर्जी वेबसाइट से डिग्री और वीजा बनाकर युवकों को भेजता था विदेश, बीटेक का छात्र हुआ गिरफ्तार, साथी फरार

जांच में खुलासा हुआ कि यह फर्जी वेबसाइट उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी सुजय राय और रामपुर के धर्मेन्द्र कुमार चला रहे थे। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर सुजय राय को रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के वॉयज हॉस्टल के पास से दबोच लिया। उसके साथ मौजूद धर्मेन्द्र कुमार अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस ने आरोपी के पास से एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के नाम की दो फर्जी डिग्रियों की छायाप्रति बरामद की है। पूछताछ में सुजय राय ने बताया कि वह बीटेक पास है और बेरोजगारी के चलते उसने अपने साथी के साथ मिलकर यह खेल शुरू किया था।