बरेली

फर्जी वेबसाइट से डिग्री और वीजा बनाकर युवकों को भेजता था विदेश, बीटेक का छात्र हुआ गिरफ्तार, साथी फरार

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर नकली डिग्रियां और मार्कशीट तैयार करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बारादरी और साइबर सैल की संयुक्त टीम ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 28, 2025

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर नकली डिग्रियां और मार्कशीट तैयार करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बारादरी और साइबर सैल की संयुक्त टीम ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने बारादरी थाने में दी तहरीर में बताया था कि www.mjpru.org.in नाम से एक नकली वेबसाइट चल रही है, जो असली वेबसाइट जैसी दिखाई देती है। इस वेबसाइट के जरिए छात्रों और अभिभावकों को गुमराह किया जा रहा था और विश्वविद्यालय की साख को नुकसान पहुंच रहा था। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी।

एक आरोपी फरार, कई फर्जी डिग्रियां बरामद

जांच में खुलासा हुआ कि यह फर्जी वेबसाइट उत्तराखंड के रुद्रपुर निवासी सुजय राय और रामपुर के धर्मेन्द्र कुमार चला रहे थे। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर सुजय राय को रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के वॉयज हॉस्टल के पास से दबोच लिया। उसके साथ मौजूद धर्मेन्द्र कुमार अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस ने आरोपी के पास से एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय के नाम की दो फर्जी डिग्रियों की छायाप्रति बरामद की है। पूछताछ में सुजय राय ने बताया कि वह बीटेक पास है और बेरोजगारी के चलते उसने अपने साथी के साथ मिलकर यह खेल शुरू किया था।

वेबसाइड बनाकर बनाते थे फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां

आरोपी ले असली वेबसाइट से मिलती-जुलती फर्जी वेबसाइट बनाते थे, फिर विश्वविद्यालय के नाम की नकली मार्कशीट और डिग्रियां तैयार करते थे। इन्हीं दस्तावेजों के सहारे विदेश जाने के इच्छुक लोगों का स्टूडेंट वीजा लगवाया जाता था। वेरिफिकेशन के समय दूतावास को फर्जी वेबसाइट का लिंक दिया जाता था, जिससे सब कुछ असली लगे। पुलिस के मुताबिक अब तक कितने लोगों को इस तरीके से विदेश भेजा गया, इसकी जांच की जा रही है। फरार आरोपी धर्मेन्द्र कुमार की तलाश तेज कर दी गई है।

