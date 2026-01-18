बरेली के यात्रियों को बड़ी सौगात: बांदीकुई पैसेंजर की वापसी, अमृत भारत एक्सप्रेस का भी होगा ठहराव, जानें कब से शुरू होगी सेवा

बरेली। कोरोना काल में बंद हुई बरेली से बांदीकुई तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन अब फिर से पटरी पर लौटने जा रही है। 30 जनवरी 2026 से इस ट्रेन का संचालन शुरू होगा। ट्रेन चंदौसी और अलीगढ़ के रास्ते सभी स्टेशनों पर ठहरते हुए चलेगी, जिससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
रविवार को बरेली जंक्शन के वीआईपी गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद छत्रपाल गंगवार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे अब पूरा किया गया है। ट्रेन की समय-सारणी जल्द जारी की जाएगी। इस दौरान सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता, सीएमआई मो इमरान चिश्ती समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
सांसद ने बताया कि बरेली को अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा भी मिल गई है। गाड़ी संख्या 13065 अमृत भारत एक्सप्रेस 22 जनवरी से हावड़ा से चलकर शुक्रवार रात करीब नौ बजे बरेली पहुंचेगी और आगे आनंद विहार टर्मिनल जाएगी। वहीं गाड़ी संख्या 13066 अमृत भारत एक्सप्रेस 24 जनवरी से आनंद विहार टर्मिनल से चलकर शनिवार सुबह बरेली आएगी और अगले दिन हावड़ा पहुंचेगी।
प्रेस वार्ता में सांसद ने बरेली क्षेत्र में चल रहे और प्रस्तावित रेलवे विकास कार्यों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बरेली स्टेशन और सीबीगंज स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज बनाए जाने की योजना है। इसके अलावा श्मशान भूमि के पास समपार फाटक संख्या 359/बी पर अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। समपार फाटक संख्या 352सी पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण भी शुरू हो चुका है, जिससे फरीदपुर कस्बा समेत सितारगंज, लौंगपुर, मझवा और बुखारा गांवों के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। यह मार्ग बदायूं स्टेट हाईवे से भी जुड़ता है।
सांसद ने बताया कि बरेली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन के विकास का प्रस्ताव है। इसके अलावा नगरिया सादात स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज, बरेली स्टेशन के पूर्व यार्ड में दो अंडरपास, रेल फाटक संख्या 372सी और परसाखेड़ा स्टेशन पर अंडरपास तथा भिटौरा स्टेशन के फाटक संख्या 371सी पर फ्लाईओवर का प्रस्ताव शामिल है। उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यों से न सिर्फ यातायात व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि आम लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक रेल सेवाएं भी मिलेंगी।
