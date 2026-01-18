बरेली के यात्रियों को बड़ी सौगात: बांदीकुई पैसेंजर की वापसी, अमृत भारत एक्सप्रेस का भी होगा ठहराव, जानें कब से शुरू होगी सेवा

प्रेस वार्ता में सांसद ने बरेली क्षेत्र में चल रहे और प्रस्तावित रेलवे विकास कार्यों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बरेली स्टेशन और सीबीगंज स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज बनाए जाने की योजना है। इसके अलावा श्मशान भूमि के पास समपार फाटक संख्या 359/बी पर अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। समपार फाटक संख्या 352सी पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण भी शुरू हो चुका है, जिससे फरीदपुर कस्बा समेत सितारगंज, लौंगपुर, मझवा और बुखारा गांवों के लोगों को जाम से राहत मिलेगी। यह मार्ग बदायूं स्टेट हाईवे से भी जुड़ता है।