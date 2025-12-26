26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

7 बीघा जमीन के लिए सगे भाई को पीट-पीटकर मार डाला, घर में 8 फुट गड्ढा खोदकर दफनाया शव, ऐसे खुला राज

जमीन के लालच ने भाई-भाई के रिश्ते को खून से रंग दिया। सात बीघा जमीन के विवाद में मझले भाई ने छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। लाठी-डंडों से पीटकर युवक की जान ली गई और फिर सबूत मिटाने के इरादे से घर के भीतर ही करीब आठ फुट गहरा गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया गया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 26, 2025

पीलीभीत। जमीन के लालच ने भाई-भाई के रिश्ते को खून से रंग दिया। सात बीघा जमीन के विवाद में मझले भाई ने छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। लाठी-डंडों से पीटकर युवक की जान ली गई और फिर सबूत मिटाने के इरादे से घर के भीतर ही करीब आठ फुट गहरा गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया गया। यह खौफनाक सच तब सामने आया, जब बड़े भाई की शिकायत पर पुलिस गांव पहुंची और सख्ती से पूछताछ की। टूटते हुए आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। गांव में सनसनी फैल गई, हर चेहरा सन्न, हर आंख नम।

बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के भौरूआ गांव निवासी 35 वर्षीय हंसराज पुत्र करन सिंह तीन भाइयों में सबसे छोटा था। वह बड़े भाई पृथ्वीराज के साथ रहता था, जबकि मझला भाई नक्षत्रपाल सिंह अपनी ससुराल, थाना बिलसंडा क्षेत्र के लिलहर गांव में परिवार समेत रह रहा था। परिजनों के मुताबिक ननिहाल में मिली सात बीघा जमीन को लेकर लंबे समय से भाइयों में तनातनी चल रही थी। 12 दिसंबर को हंसराज बड़े भाई को बताकर लिलहर गया, लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आया। जब कई दिनों तक कोई खबर नहीं मिली, तो बड़े भाई पृथ्वीराज का शक गहराया। आखिरकार उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और सीधे मझले भाई पर हत्या का आरोप लगाया।

पहले गांव के बाहर पीटा, फिर घर लाकर मौत

पुलिस की कड़ाई के आगे नक्षत्रपाल ज्यादा देर नहीं टिक सका। उसने स्वीकार किया कि 14 दिसंबर को उसने पहले गांव के बाहर मंडी के पास हंसराज को लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा। इसके बाद उसे घर लाया गया, जहां मारपीट के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद आरोपी ने इंसानियत को भी दफना दिया—घर के भीतर गड्ढा खोदा और शव को जमीन में छिपा दिया।

गांव में पसरा सन्नाटा, पुलिस-फॉरेंसिक टीम मौके पर

शुक्रवार शाम करीब चार बजे पुलिस ने गांव पहुंचकर गड्ढा खुदवाने की कार्रवाई शुरू की। सूचना पर सीओ बीसलपुर प्रगति चौहान भी मौके पर पहुंचीं। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए। शव बरामदगी की प्रक्रिया जारी है। इस जघन्य वारदात ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जमीन की लालसा इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वह अपने ही भाई का कातिल बन जाए? लिलहर गांव आज इसी सवाल के साथ सन्नाटे में डूबा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 09:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / 7 बीघा जमीन के लिए सगे भाई को पीट-पीटकर मार डाला, घर में 8 फुट गड्ढा खोदकर दफनाया शव, ऐसे खुला राज

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

300 बेड, महिला व जिला अस्पताल में भगवान भरोसे मरीज, शासन की छापेमारी में बेनकाब हुआ स्वास्थ्य विभाग, ये सुविधाएं ठप

बरेली

सिम बेचने वाले बने ठगों के साइलेंट पार्टनर, बरेली में अब 16 एफआईआर, निर्दोष फंस रहे, असली गुनहगार आजाद

बरेली

न्यू ईयर से पहले माई बार हेडक्वार्टर बना गुंडई का अड्डा, युवती से बदतमीजी पर बोतल मारकर सिर फोड़ा, होगी FIR

बरेली

कोपल अस्पताल में हैवानियत की हद, फोटोथैरेपी से गिरा नवजात, 15 मिनट फर्श पर तड़पता रहा, स्टाफ बना तमाशबीन, दो डॉक्टर और पर FIR

बरेली

ससुराल गया था पत्नी को मनाने, 10 दिन बाद नदी किनारे मिली लाश, गांव में सनसनी, पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.