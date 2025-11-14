पुल की रेलिंग तोड़ 70 फुट नीचे बहगुल नदी में गिरी कार, पांच युवक घायल, एक की हालत नाजुक

बरेली। शीशगढ़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। मानपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अचानक अनियंत्रित होकर पुल की लोहे की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 70 फुट नीचे बहगुल नदी के किनारे जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि कार उल्टी होकर गिरी, लेकिन गनीमत रही कि चार युवकों की जान बाल-बाल बच गई। वहीं एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।