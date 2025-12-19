बयानों की चौखट पर टूटी मोहब्बत… कोर्ट में प्रेमी के खिलाफ बयान से पहले मौत को गले लगा गई युवती

मामले के बाद युवती की शादी कादर चौक क्षेत्र के लाभारी गांव निवासी दिनेश से करा दी गई। लेकिन बीता प्यार, कोर्ट की तारीख और गवाही का दबाव उसका पीछा करता रहा। पिता कल्लू साहू ने साफ कहा मेरी बेटी बयान नहीं देना चाहती थी, वह अंदर से टूट चुकी थी। गुरुवार रात करीब ढाई बजे, नन्ही ने घर के पीछे बने टीन शेड में फंदा लगाया और झूल गई। जब परिजनों की आंख खुली तो चारपाई खाली थी। तलाश की गई तो टीन शेड में लटकी लाश ने पूरे घर को चीखों में बदल दिया।