दो मुकदमों में वांटेड को बरेली से एसओजी ने उठाया, बीमारी का बहाना कर 24 घंटे में ही छोड़ा

स्थानीय लोग और पीड़ित आरोप लगाते हैं कि तिलक तिवारी को राजनीतिक और प्रभावशाली संरक्षण प्राप्त है। पहले दर्जनों शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होना ही इसकी पुष्टि करता है। अब सवाल यह है कि जब दो मुकदमों का वांटेड आरोपी पुलिस की पकड़ में था, तो इतनी जल्दी जमानत क्यों दी गई। बदायूं में अब आवाज उठने लगी है अगर आरोपी इसी तरह थाने से बाहर आते रहे, तो जमीन ठगी का बड़ा नेटवर्क और मजबूत होगा। पीड़ित और आम जनता में पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता को लेकर भारी रोष फैल गया है, और शहर में आरोपियों के लिए सुरक्षित घोंसला बनने का खतरा बढ़ गया है।