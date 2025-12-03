सील किशन होंडा के सामने खड़ी कार में अचानक लगी आग, सड़क पर मची भगदड़, कैसे हुआ हादसा

बरेली। रामपुर रोड पर मिनी बाईपास स्थित सील किशन होंडा के सामने बुधवार शाम सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक आग भड़क उठी। चंद ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। धधकती लपटें उठते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोग पास में खड़ी अपनी-अपनी गाड़ियों को तेजी से हटाने लगे। कुछ लोगों ने आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि किसी के वश में नहीं आई।
मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों के अनुसार कार कुछ देर से वहीं खड़ी थी। चालक आसपास ही किसी काम से गया हुआ था। अचानक बोनट से धुआं उठता देख लोगों ने शोर मचाया, लेकिन देखते ही देखते धुआं आग में बदल गया। भीषण गर्मी और हवा की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। इससे सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात कुछ देर के लिए पूरी तरह प्रभावित हो गया।
घटना की जानकारी मिलते ही किला थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की एक टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने लगभग पंद्रह मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार का अधिकांश हिस्सा जलकर राख हो चुका था। पुलिस ने कार को सड़क किनारे हटवाकर यातायात सुचारु कराया।
किला थाना प्रभारी सुभाष ने बताया कि आग लगने के सही कारण का अभी पता नहीं चल सका है। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगी। कार स्वामी से भी पूछताछ की जा रही है। घटना से इलाके में काफी देर तक दहशत का माहौल बना रहा।
