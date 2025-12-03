सील किशन होंडा के सामने खड़ी कार में अचानक लगी आग, सड़क पर मची भगदड़, कैसे हुआ हादसा

बरेली। रामपुर रोड पर मिनी बाईपास स्थित सील किशन होंडा के सामने बुधवार शाम सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक आग भड़क उठी। चंद ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। धधकती लपटें उठते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोग पास में खड़ी अपनी-अपनी गाड़ियों को तेजी से हटाने लगे। कुछ लोगों ने आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि किसी के वश में नहीं आई।