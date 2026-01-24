यूपी स्थापना दिवस पर बरेली में विकास और संस्कृति का उत्सव, विभागों ने स्टॉल लगाकर दी योजनाओं की जानकारी

समारोह के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। आज प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और प्रदेशवासियों को इस पर गर्व होना चाहिए। महापौर डॉ. उमेश गौतम ने कहा कि वृंदावन के बाद दूसरा कॉरिडोर बरेली को मिलना जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत बने आधुनिक ऑडिटोरियम, स्कूलों में स्मार्ट क्लास और नए इंफ्रास्ट्रक्चर ने शहर की तस्वीर बदल दी है।