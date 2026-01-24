यूपी स्थापना दिवस पर बरेली में विकास और संस्कृति का उत्सव, विभागों ने स्टॉल लगाकर दी योजनाओं की जानकारी

बरेली। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर शनिवार को शहर में उल्लास का माहौल रहा। राजकीय इंटर कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश विषय पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारी, छात्र-छात्राएं और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे।
समारोह के मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। आज प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और प्रदेशवासियों को इस पर गर्व होना चाहिए। महापौर डॉ. उमेश गौतम ने कहा कि वृंदावन के बाद दूसरा कॉरिडोर बरेली को मिलना जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत बने आधुनिक ऑडिटोरियम, स्कूलों में स्मार्ट क्लास और नए इंफ्रास्ट्रक्चर ने शहर की तस्वीर बदल दी है।
एमएलसी कुंवर महाराज सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश लगातार नए कीर्तिमान बना रहा है। साथ ही उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर हेलमेट पहनने और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की। वहीं विधायक मीरगंज डॉ. डीसी वर्मा ने कहा कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को उसका वर्तमान नाम मिला। यह प्रदेश सबसे अधिक प्रधानमंत्री देने वाला राज्य है।
मण्डलायुक्त भूपेन्द्र एस. चौधरी ने कहा कि देश-विदेश में जहां भी जाएं, उत्तर प्रदेश का कोई न कोई व्यक्ति जरूर मिल जाता है, जो अपनत्व की भावना पैदा करता है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश श्रीराम और श्रीकृष्ण की जन्मभूमि है और यह प्रदेश देश की आस्था और संस्कृति का केंद्र है। उन्होंने बताया कि अयोध्या सहित प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं।
कार्यक्रम में साहू राम स्वरूप और द्रोपदी कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तबला वादन, शास्त्रीय गायन और अटल बिहारी वाजपेयी, बिरसा मुंडा व सरदार पटेल के जीवन पर आधारित प्रस्तुतियों ने खूब तालियां बटोरीं।
समारोह में खेल, कला, शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, प्रशस्ति पत्र और आवास योजना के तहत प्रतीकात्मक चाभियां दी गईं।
उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, महिला कल्याण, मत्स्य सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्टॉलों का निरीक्षण भी किया।
इस अवसर पर वनमंत्री डॉ अरुण कुमार, मेयर उमेश गौतम, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह व बहोरन लाल मौर्य, मीरगंज विधायक डीसी वर्मा, अधिकारियों में कमिश्नर भूपेन्द्र एस चौधरी, एडीजी रमित शर्मा, जिलाधिकारी अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, बीडीए उपाध्यक्ष मणिकंडन ए, सीडीओ देवयानी, सीएमओ विश्राम सिंह समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
