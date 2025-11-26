नकली दवाओं के रैकेट की जांच में खेल, कमिश्नर के एक आदेश से औषधि विभाग में मचा भूचाल, फिर हुआ ये

इस पूरे मामले ने दवा कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है। बरेली में 20 मेडिकल स्टोरों पर आगरा से दवाएं सप्लाई की गई थीं। इनमें शिव मेडिको, हैप्पी मेडिकोज़, गुनीना फार्मास्यूटिकल्स नकली दवाओं की बिक्री के आरोप में नोटिस जारी किये गये थे। हालांकि चार महीने होने को हैं, औषधि विभाग नोटिस से आगे की कार्रवाई नहीं बढ़ा पाया है। औषधि विभाग पर गंभीर आरोप हैं। इसकी वजह से पूरी प्रणाली कटघरे में है। दवा कारोबारी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि विभाग ने एक ही पक्ष पर कार्रवाई की जबकि असली संदिग्धों को बचाने की कोशिश की गई। फर्जी बिल बताकर कुछ एजेंसियों को टार्गेट किया गया। कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद अब जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई है, और औषधि विभाग की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। कमिश्नर ने बताया कि औषधि विभाग के अधिकारियों को निष्पक्षता से जांच के निर्देश दिये गये हैं। मामले में नियमानुसार कार्रवाई होगी। किसी का भी अहित नहीं होने दिया जायेगा। जो दोषी हैं, वह बचेंगे नहीं और निर्दोषों पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जायेगा।