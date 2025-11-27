2.50 लाख में किया था कार्यकत्री की नौकरी दिलाने का सौदा… निलंबित बीडीपीओ पर डीपीओ ने कराई एफआईआर

तत्कालीन सीडीओ जग प्रवेश ने शिकायत, बयान और वीडियो देखने के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि प्रथमदृष्टया आरोप सही प्रतीत हो रहे हैं। इस आधार पर उन्होंने पूरे मामले को विभागीय कार्रवाई के लिए लखनऊ स्थित निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को भेज दिया। जिसके बाद काल विकास परियोजना अधिकारी कृष्ण चंद्र को निलंबित कर दिया गया था। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने एसएसपी अनुराग आर्य को भेजे पत्र में कहा है कि वीडियो साक्ष्य पेन ड्राइव में संलग्न है। आरोपी निलंबित बीडीपीओ कृष्ण चन्द्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। वहीं वीडियो की फोरेंसिक जांच भी कराई जाए। वादी के रूप में डीपीओ मनोज कुमार का नाम भेजा गया है।