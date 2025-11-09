Patrika LogoSwitch to English

बरेली

पुरानी रंजिश में किसान की बांके से गला रेतकर हत्या, बटाईदार ने भागकर बचाई जान, चार पर मुकदमा दर्ज

शेरगढ़ थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक किसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। खेत पर बैठे किसान की गर्दन पर बांके से वार किया गया। खून से लथपथ किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद बटाईदार जान बचाकर भाग निकला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।

बरेली

Avanish Pandey

Nov 09, 2025

बरेली। शेरगढ़ थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक किसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। खेत पर बैठे किसान की गर्दन पर बांके से वार किया गया। खून से लथपथ किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद बटाईदार जान बचाकर भाग निकला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।

जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के गांव बैरमनगर निवासी 50 वर्षीय भूपसिंह यादव शनिवार शाम अपने बटाईदार धर्मपाल सिंह के साथ खेत पर गए थे। उसी दौरान वहां तुलाराम, उसके दोनों बेटे पप्पू और संजीव, तथा वकील अहमद निवासी रम्पुरा पहुंच गए। कुछ देर तक कहासुनी के बाद आरोपियों ने भूपसिंह पर बांके से हमला कर दिया। वार गर्दन पर लगने से वह लहूलुहान होकर गिर पड़े।

धर्मपाल के मुताबिक जब उसने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उस पर भी हमला करने का प्रयास किया। किसी तरह भागकर उसने भूपसिंह के बेटे भूपेंद्र को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही भूपसिंह ने दम तोड़ दिया।

घटना की सूचना पर एसपी उत्तरी मुकेश मिश्र, थाना पुलिस और फील्ड यूनिट टीम मौके पर पहुंची। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मृतक के बेटे भूपेंद्र की तहरीर पर तुलाराम, उसके बेटे पप्पू व संजीव और वकील अहमद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।

एसपी उत्तरी मुकेश मिश्र ने बताया कि शुरुआती जांच में दोनों पक्षों के बीच कोई गहरी रंजिश नहीं मिली है, केवल मनमुटाव की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी पक्ष के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद हत्या के पीछे की असली वजह साफ हो सकेगी।

09 Nov 2025 12:09 pm

