पुरानी रंजिश में किसान की बांके से गला रेतकर हत्या, बटाईदार ने भागकर बचाई जान, चार पर मुकदमा दर्ज

जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के गांव बैरमनगर निवासी 50 वर्षीय भूपसिंह यादव शनिवार शाम अपने बटाईदार धर्मपाल सिंह के साथ खेत पर गए थे। उसी दौरान वहां तुलाराम, उसके दोनों बेटे पप्पू और संजीव, तथा वकील अहमद निवासी रम्पुरा पहुंच गए। कुछ देर तक कहासुनी के बाद आरोपियों ने भूपसिंह पर बांके से हमला कर दिया। वार गर्दन पर लगने से वह लहूलुहान होकर गिर पड़े।