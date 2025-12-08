गूगल की खोज ने डुबो दिए लाखों! ठेकेदार ने अल्ट्राटेक कंपनी समझकर कर दी सीमेंट की बोरियों की पेमेंट, फिर हुआ ये…

बरेली। गूगल सर्च के भरोसे 8 हजार कट्टे सीमेंट का सौदा करना एक ठेकेदार को भारी पड़ गया। अल्ट्राटेक कंपनी के नाम पर बात करने वाले दो ठगों ने 6 लाख 30 हजार रुपये अपने खाते में डलवा तो लिए, लेकिन एक बोरी सीमेंट भी नहीं भेजी। शिकायत के बाद एसएसपी के आदेश पर बारादरी पुलिस ने दोनों आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
फरीदपुर थाना क्षेत्र के सारीपुर गांव निवासी महेश पाल सिंह की पत्नी के नाम पर एसआर कंस्ट्रक्शन फर्म है। फर्म पानी की टंकियां बनाती है और इन दिनों सिद्धार्थनगर में काम चल रहा है। टंकी निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में सीमेंट की जरूरत थी। इसी दौरान फर्म संचालक ने 3 नवंबर को गूगल पर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी का संपर्क नंबर खोजा। फोन उठाने वाले ने अपना नाम राकेश कुमार बताते हुए कहा कि वह कंपनी के मुंबई हेड ऑफिस से बात कर रहा है। कुछ देर बाद दूसरे व्यक्ति का कॉल आया जिसने खुद को गौतमबुद्धनगर (नोएडा) का सीनियर मैनेजर सुधीर शर्मा बताया।
कथित मैनेजर ने 8 हजार कट्टों का सौदा 245 रुपये प्रति कट्टा तय किया और मोबाइल पर कोटेशन भेज दिया। पहली गाड़ी में 840 बोरी भेजने की बात कहकर 2 लाख 05 हजार 800 रुपये डलवा लिए। अगले दिन बताया गया कि वेंडर कोड बनाने के लिए 1 लाख 31 हजार रुपये और देने होंगे। शिकार बन चुके युवक ने ये पैसे भी ट्रांसफर कर दिए।
सीमेंट न आने पर पूछताछ की तो चालान न बनने की कहानी सुनाकर 10 नवंबर को 2 लाख 94 हजार रुपये और ले लिए गए। इसके बाद फिर बताया गया कि चालान पास हुआ है, अब 2 लाख 69 हजार 500 रुपये और जमा करने होंगे। यहीं से युवक को शक हुआ। जब दो कौड़ी का सामान भी नहीं मिला, तो पूरा मामला सामने आया। कुल 6 लाख 30 हजार रुपये ठगों ने हड़प लिए।
पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों राकेश कुमार और सुधीर शर्मा के खिलाफ बारादरी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस अब खातों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच कर रही है। महेश का कहना है गूगल पर अल्ट्राटेक कंपनी का नंबर मानकर बात की, इसलिए शक भी नहीं हुआ। लेकिन दो दिन बाद भी सामान नहीं आया तो ठगी का पता चला।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग