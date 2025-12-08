गूगल की खोज ने डुबो दिए लाखों! ठेकेदार ने अल्ट्राटेक कंपनी समझकर कर दी सीमेंट की बोरियों की पेमेंट, फिर हुआ ये…

फरीदपुर थाना क्षेत्र के सारीपुर गांव निवासी महेश पाल सिंह की पत्नी के नाम पर एसआर कंस्ट्रक्शन फर्म है। फर्म पानी की टंकियां बनाती है और इन दिनों सिद्धार्थनगर में काम चल रहा है। टंकी निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में सीमेंट की जरूरत थी। इसी दौरान फर्म संचालक ने 3 नवंबर को गूगल पर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी का संपर्क नंबर खोजा। फोन उठाने वाले ने अपना नाम राकेश कुमार बताते हुए कहा कि वह कंपनी के मुंबई हेड ऑफिस से बात कर रहा है। कुछ देर बाद दूसरे व्यक्ति का कॉल आया जिसने खुद को गौतमबुद्धनगर (नोएडा) का सीनियर मैनेजर सुधीर शर्मा बताया।