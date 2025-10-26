गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व पर बरेली सजी भव्य नगर कीर्तन, श्रद्धालुओं ने किया पुष्पवर्षा और जयघोष से किया स्वागत

इस मौके की सबसे बड़ी आकर्षण रुद्रपुर से आई गतका पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा। युवाओं ने तलवारबाजी और मार्शल आर्ट का नजारा पेश किया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। नगर कीर्तन में पांच प्यारे गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी के आगे चल रहे थे। इसके साथ ही स्कूली बच्चों की झांकियां और छोटे सिख बच्चों की प्रस्तुतियां भी लोगों का ध्यान खींच रही थीं।