गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व पर बरेली सजी भव्य नगर कीर्तन, श्रद्धालुओं ने किया पुष्पवर्षा और जयघोष से किया स्वागत

बरेली। रविवार को बरेली शहर में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व को भव्य रूप से मनाया गया। इस अवसर पर गुरु गोविंद सिंह सभा, सुभाष नगर गुरुद्वारे की ओर से आयोजित नगर कीर्तन सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जिसने शहर की सड़कों को श्रद्धा और उत्साह से भर दिया।
नगर कीर्तन सुभाष नगर गुरुद्वारे से शुरू होकर स्टेशन रोड, कचहरी चौकी चौराहा, महिला थाना, संजय कमेटी हॉल, नगर निगम और पटेल चौक होते हुए वापस गुरुद्वारे पर समाप्त हुआ। पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी पर फूलों की बारिश की, जिससे नगर कीर्तन की शोभा और भी बढ़ गई।
इस मौके की सबसे बड़ी आकर्षण रुद्रपुर से आई गतका पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा। युवाओं ने तलवारबाजी और मार्शल आर्ट का नजारा पेश किया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। नगर कीर्तन में पांच प्यारे गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी के आगे चल रहे थे। इसके साथ ही स्कूली बच्चों की झांकियां और छोटे सिख बच्चों की प्रस्तुतियां भी लोगों का ध्यान खींच रही थीं।
गुरुद्वारे के मुख्य सेवादार सरदार नागपाल, मनजीत सिंह, हरप्रीत सिंह गोलू, परविंदर पाल सिंह और विक्की बग्गा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस भव्य आयोजन में शामिल हुए। पूरे मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे नगर कीर्तन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।
नगर कीर्तन के दौरान 'वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह' के जयघोष सुनाई देते रहे, जिसने श्रद्धालुओं के चेहरे पर उत्साह और श्रद्धा का भाव भर दिया। इस भव्य आयोजन ने पूरे शहर में भाईचारे और धार्मिक सौहार्द का संदेश फैलाया।
