आस्था का महाज्वार… रोज 42 हजार श्रद्धालुओं से पटी बरेली, मनौना धाम बना नया पावर सेंटर, रेलवे मालामाल

बरेली आने वालों में सबसे बड़ा आकर्षण बनकर उभरा है मनौना धाम। आंकड़े बताते हैं कि बरेली पहुंचने वाले हर 10 में से 7 श्रद्धालु सीधे मनौना धाम का रुख कर रहे हैं। 7 नाथ मंदिर और दरगाह आला हजरत के बाद अब मनौना धाम ने बरेली की धार्मिक पहचान को एक नई धार दे दी है। पिछले साल तक रोजाना बरेली पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करीब 32 हजार थी। अब यह आंकड़ा 42 हजार के करीब पहुंच गया है। यानी हर दिन हजारों नए कदम बरेली की जमीन पर आस्था के साथ उतर रहे हैं। यह बढ़ोतरी साफ इशारा कर रही है कि बरेली अब छोटे धार्मिक शहर की सीमा तोड़ चुका है।