बरेली

यूपी के इस जिले के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष को हिस्ट्रीशीटर ने दी जान से मारने की धमकी, रंगदारी वसूलने का भी आरोप

भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पूरनलाल लोधी को अपनी ही सरकार में सक्रिय हिस्ट्रीशीटर सुभाष लोधी से रंगदारी और जान से मारने की धमकियां मिलने का मामला सामने आया है। ताज़ा घटनाक्रम में आरोपी ने पुनः जमानत और मुकदमों की पैरवी के नाम पर रुपये की मांग की, जिसके बाद पीड़ित नेता ने सीबीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 07, 2025

आरोपी सुभाष लोधी

बरेली। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पूरनलाल लोधी को अपनी ही सरकार में सक्रिय हिस्ट्रीशीटर सुभाष लोधी से रंगदारी और जान से मारने की धमकियां मिलने का मामला सामने आया है। ताज़ा घटनाक्रम में आरोपी ने पुनः जमानत और मुकदमों की पैरवी के नाम पर रुपये की मांग की, जिसके बाद पीड़ित नेता ने सीबीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

अटरिया निवासी पूरनलाल लोधी ने थानाध्यक्ष प्रदीप चतुर्वेदी को दी तहरीर में बताया कि सुभाष लोधी गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हिस्ट्रीशीटर है। उसने फोन पर उन्हें हत्या की धमकी दी और कार में बैठकर एक वीडियो भी वायरल किया, जिसमें वह सीधे तौर पर उन्हें जान से मारने की बात कह रहा है। वीडियो में आरोपी कहता हुआ सुना जा रहा है, धज्जियां उड़ा देंगे, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चूकेंगे नहीं, मुझे गुंडा बनाया गया है।

पूरनलाल के अनुसार, सुभाष मुकदमों के खर्चे के नाम पर रुपये मांग रहा है। धमकी दी गई कि यदि वह उसके मामलों की पैरवी का खर्च नहीं देंगे, तो हत्या कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने देखा कि सुभाष उनके तहेरे भाई की पत्नी और बच्चों को रास्ते में घेर रहा था, जिसके बाद उन्होंने तत्काल घर का दरवाज़ा बंद कर लिया।

पीड़ित भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि भय और विवाद से दूर रहने के लिए वह पहले भी सुभाष के परिवार को 20-20 हजार रुपये दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी स्मैक और चरस का नशा करता है और नशे की हालत में किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। गांव में सुभाष और उसके परिवार का आतंक फैला हुआ है। उस पर पीलीभीत बाईपास पर गोलीकांड में शामिल होने के आरोप भी लग चुके हैं।

पूरनलाल का कहना है कि सुभाष का शहर के कुख्यात बदमाशों से नेटवर्क है, जिनकी मदद से वह रंगदारी वसूली और अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है। कुछ दिन पहले अटरिया निवासी मान सिंह ने भी आरोपी और उसके परिवार पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है।

