यूपी के इस जिले के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष को हिस्ट्रीशीटर ने दी जान से मारने की धमकी, रंगदारी वसूलने का भी आरोप

अटरिया निवासी पूरनलाल लोधी ने थानाध्यक्ष प्रदीप चतुर्वेदी को दी तहरीर में बताया कि सुभाष लोधी गैंगस्टर एक्ट में दर्ज हिस्ट्रीशीटर है। उसने फोन पर उन्हें हत्या की धमकी दी और कार में बैठकर एक वीडियो भी वायरल किया, जिसमें वह सीधे तौर पर उन्हें जान से मारने की बात कह रहा है। वीडियो में आरोपी कहता हुआ सुना जा रहा है, धज्जियां उड़ा देंगे, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चूकेंगे नहीं, मुझे गुंडा बनाया गया है।