सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर उमड़ा जनसैलाब, भव्य शोभायात्रा में गूंजे एक भारत, श्रेष्ठ भारत के नारे

भाजपा महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना ने कहा कि देश का भौगोलिक और राजनीतिक स्वरूप सरदार पटेल की ही दूरदृष्टि का परिणाम है। इस यात्रा में एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, भाजपा नेता देवेंद्र जोशी समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं व संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। शोभायात्रा को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पूरी यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हुई।