शॉर्ट सर्किट से शिव ज्वैलर्स में लगी आग, लाखों को सामान जलकर खाक, 2 घंटा मशक्कत के बाद पाया काबू

बरेली। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में बुधवार तड़के शिव शक्ति ज्वैलर्स की दुकान में भीषण आग लग गई। सुबह करीब चार बजे उठे धुएं के गुबार ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान लपटों में घिर गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
जानकारी के मुताबिक, राजेंद्र नगर ए-1087 स्थित शिव शक्ति ज्वैलर्स के मालिक ब्रह्म वर्मा अपने परिवार के साथ दुकान की ऊपरी मंजिल पर रहते हैं। तड़के अचानक धुआं उठता देखकर परिवार के लोग नींद से जागे और आनन-फानन में नीचे उतर आए। जब तक लोग बाहर पहुंचे, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था।
घटना की सूचना मिलते ही 112 पुलिस और फायर ब्रिगेड की यूनिट मौके पर पहुंच गई। दमकलकर्मियों ने लगातार पानी की बौछारें कर आग को काबू में किया। गनीमत रही कि समय रहते टीम पहुंच गई, नहीं तो आग आसपास की दुकानों और मकानों को भी अपनी चपेट में ले लेती।
फायर विभाग के सीएफओ मनु शर्मा ने बताया कि आग पर काबू पाने में करीब आधा घंटा लगा। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। वहीं, दुकान मालिक ब्रह्म वर्मा के मुताबिक आग में करीब 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
घटना के बाद पुलिस और फायर विभाग की टीम ने दुकान का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर फायर ब्रिगेड देर से पहुंचती, तो पूरा मार्केट जलकर खाक हो जाता।
