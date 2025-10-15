शॉर्ट सर्किट से शिव ज्वैलर्स में लगी आग, लाखों को सामान जलकर खाक, 2 घंटा मशक्कत के बाद पाया काबू

प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में बुधवार तड़के शिव शक्ति ज्वैलर्स की दुकान में भीषण आग लग गई। सुबह करीब चार बजे उठे धुएं के गुबार ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान लपटों में घिर गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। less than 1 minute read