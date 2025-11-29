शादी के एक महीने बाद तालाब में मिली नवविवाहिता की लाश, दहेज हत्या का आरोप, पति हिरासत में

राजेश कुमार का आरोप है कि उन्होंने विवाह में अपनी हैसियत से ज्यादा सामान दिया था, जिसका अधिकांश अभी खोला भी नहीं गया था। उनका कहना है कि ज्योति आत्महत्या नहीं कर सकती, उसकी हत्या दहेज के लिए की गई है। सुभाषनगर थाना प्रभारी के मुताबिक मायके पक्ष की तहरीर पर जांच की जा रही है। मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।