चलती कार बनी मौत का गोला, जिंदा जली पत्नी, पति झुलसा… ऑपरेशन कराकर लौट रहे थे, रास्ते में खत्म हुई जिंदगी

कस्बा उसहैत के वार्ड संख्या-6 निवासी 28 वर्षीय अर्पित भारद्वाज अपनी 25 वर्षीय पत्नी प्रिया भारद्वाज को शाहजहांपुर के एक अस्पताल से ऑपरेशन कराने के बाद रात करीब 2 बजे कार से घर लौट रहे थे। प्रिया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह कार की पिछली सीट पर लेटी हुई थीं। जैसे ही कार गांव रौता के पास पहुंची, अचानक उसमें भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि कार के दरवाजे लॉक हो गए और दोनों पति-पत्नी अंदर ही फंस गए।