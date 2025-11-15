पालतू कुत्ते ने नोंचा दरवाजे पर खेल रही मासूम का चेहरा, हालत नाजुक, शिकायत करने पर दबंगों ने पिता को भी पीटा

बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा में शनिवार शाम को एक मासूम बच्ची पर पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया। घटना के समय बच्ची अपने घर के दरवाजे पर खेल रही थी। अचानक पड़ोसी के कुत्ते ने बच्ची पर झपट्टा बोला और उसका पूरा चेहरा नोच लिया।
बच्ची खून से लथपथ जमीन पर गिर गई। आनन-फानन में परिजनों ने उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।
मासूम के पिता चंद्रपाल ने बताया कि घटना के समय वह घर में थे। बच्ची दरवाजे पर खेल रही थी, तभी पड़ोसी महबूब के घर का पालतू कुत्ता उन पर टूट पड़ा। इस हमले में बच्ची के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। परिवार का कहना है कि उन्होंने तुरंत पड़ोसी से शिकायत की, लेकिन आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए हमला करने की धमकी दी।
पीड़ित परिवार ने घटना के बाद बारादरी पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग इस घटना को लेकर काफी आहत हैं। कई पड़ोसियों ने बताया कि नन्हे का कुत्ता पहले भी बच्चों पर हमला कर चुका है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग