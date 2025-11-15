पालतू कुत्ते ने नोंचा दरवाजे पर खेल रही मासूम का चेहरा, हालत नाजुक, शिकायत करने पर दबंगों ने पिता को भी पीटा

मासूम के पिता चंद्रपाल ने बताया कि घटना के समय वह घर में थे। बच्ची दरवाजे पर खेल रही थी, तभी पड़ोसी महबूब के घर का पालतू कुत्ता उन पर टूट पड़ा। इस हमले में बच्ची के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। परिवार का कहना है कि उन्होंने तुरंत पड़ोसी से शिकायत की, लेकिन आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए हमला करने की धमकी दी।