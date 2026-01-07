20 हजार की घूस लेते रंगे हाथों धरा गया रेवेन्यू इंस्पेक्टर, दलाल साथी भी दबोचा, पैमाइश के लिए मांगे थे रुपये

बरेली। आंवला तहसील में रिश्वतखोरी का गंदा खेल आखिरकार उजागर हो गया। जमीन की पैमाइश के नाम पर किसान से खुलेआम 20 हजार रुपये की मांग करने वाला राजस्व निरीक्षक वीरेन्द्र पाल सिंह बुधवार को एंटी करप्शन टीम के जाल में फंस गया। घूस लेते ही टीम ने उसे उसके निजी दलाल सर्वेश कुमार के साथ रंगे हाथों दबोच लिया।