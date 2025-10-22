पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित, वारंट की तामील कराने गई टीम पर बरसाए थे लाठी-डंडे

बरेली। सीबीगंज में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपी पर एसएसपी अनुराग आर्य ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। आरोपी नसीम खां पहले से गौवध अधिनियम के मामले में वांछित था और कोर्ट से जारी वारंट के बावजूद फरार चल रहा था।
जानकारी के मुताबिक, सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव खतौला निवासी नसीम पुत्र सला मोहम्मद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था। बीते बुधवार को वारंट की तामील कराने के लिए दरोगा शिवम तोमर और कांस्टेबल विनीत कुमार पुलिस टीम के साथ उसके घर पहुंचे थे। पुलिस ने जब नसीम को हिरासत में लिया, तभी उसने अपने परिवार के साथ मिलकर पुलिस टीम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
अचानक हुए हमले में दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। किसी तरह दोनों जान बचाकर वहां से भागे और थाने पहुंचकर सूचना दी। इसी बीच नसीम घर के पीछे से कूदकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची फोर्स ने मौके से कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़कर थाने भेजा। हमले के बाद पुलिस ने नसीम, उसकी पत्नी हनीफा, भाई नथिया, हुस्नआरा, रेहान और शबाना समेत सात नामजद और तीन-चार अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना सीबीगंज में मुकदमा दर्ज किया है।
वहीं, एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि पुलिस पर हमला करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। फरार मुख्य आरोपी नसीम खां पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग