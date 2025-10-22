पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित, वारंट की तामील कराने गई टीम पर बरसाए थे लाठी-डंडे

अचानक हुए हमले में दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए। किसी तरह दोनों जान बचाकर वहां से भागे और थाने पहुंचकर सूचना दी। इसी बीच नसीम घर के पीछे से कूदकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची फोर्स ने मौके से कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़कर थाने भेजा। हमले के बाद पुलिस ने नसीम, उसकी पत्नी हनीफा, भाई नथिया, हुस्नआरा, रेहान और शबाना समेत सात नामजद और तीन-चार अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना सीबीगंज में मुकदमा दर्ज किया है।