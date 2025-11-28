ग्राहक बनकर आया लुटेरा, सर्राफा की दुकान से तीन सोने की चेन लेकर भागा, देखता रह गया व्यापारी, फिर हुआ ये

बदायूं। शहर के व्यस्त सराफा बाजार में शुक्रवार दोपहर एक युवक ग्राहक बनकर सर्राफा की ज्वैलरी दुकान में घुसा और मौका मिलते ही तीन सोने की चेन लेकर भाग निकला। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं बाजार की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
सर्राफा व्यापारी मोहित वैश्य के मुताबिक दोपहर करीब ढाई बजे एक युवक सामान्य ग्राहक की तरह उनकी दुकान पर पहुंचा। उसने पहले कुछ देर तक चेन देखने की बात कहकर दुकानदार को व्यस्त किया। इसके बाद सोने की तीन चेन मंगवाईं। बातचीत के दौरान युवक का व्यवहार बिल्कुल सामान्य था, जिससे किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही दुकानदार अन्य जेवर दिखाने के लिए पलटा, आरोपी मौका देखकर झटके से तीन चेन उठाकर भाग पड़ा।
आसपास मौजूद व्यापारियों और राहगीरों ने शोर मचाया और आरोपी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वह भीड़ में घुसकर फरार हो गया। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ कैद हो गई है। फुटेज में आरोपी कुछ देर हेलमेट पहने दिखाई देता है, मगर वारदात से पहले वह हेलमेट उतारकर दुकान में ही छोड़ देता है और जेवर लेकर निकल भागता है। पुलिस ने हेलमेट भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे बाजार में पूछताछ की। सीओ सिटी रजनीश उपाध्याय ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की कई टीमें विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही हैं और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
