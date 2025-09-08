यूपी के इस जिले में तैनात दरोगा 20 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, मामले के निस्तारण के नाम पर मांगे थे रुपये

बदायूं। पुलिस महकमे की वर्दी एक बार फिर दागदार हो गई। सहसवान कोतवाली में तैनात दरोगा कमलेश सिंह को सोमवार को एंटी करप्शन की टीम ने 20 हजार रुपये की घूस लेते हुए रंगेहाथ दबोच लिया। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिसकर्मियों में खलबली मची रही।
जानकारी के मुताबिक दरोगा कमलेश सिंह ने किसी मामले के निस्तारण के नाम पर एक व्यक्ति से 20 हजार रुपये की मांग की थी। पीड़ित पहले से ही इस दबाव से परेशान था। आखिरकार उसने हिम्मत दिखाते हुए इसकी शिकायत बरेली स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो से कर दी। शिकायत मिलते ही टीम ने दरोगा को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।
योजना के तहत सोमवार को शिकायतकर्ता तय रकम लेकर दरोगा के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दरोगा को रुपये थमाए, एंटी करप्शन की टीम ने दबिश देकर उसे मौके पर ही पकड़ लिया। दरोगा के हाथ से घूस की रकम भी बरामद कर ली गई। कार्रवाई होते ही पूरे थाने में अफरा-तफरी मच गई।