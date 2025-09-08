यूपी के इस जिले में तैनात दरोगा 20 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, मामले के निस्तारण के नाम पर मांगे थे रुपये

जानकारी के मुताबिक दरोगा कमलेश सिंह ने किसी मामले के निस्तारण के नाम पर एक व्यक्ति से 20 हजार रुपये की मांग की थी। पीड़ित पहले से ही इस दबाव से परेशान था। आखिरकार उसने हिम्मत दिखाते हुए इसकी शिकायत बरेली स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो से कर दी। शिकायत मिलते ही टीम ने दरोगा को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।