टिनशेड में घुसी ट्रैक्टर-ट्रॉली, सो रहे दंपती की मौत, पौत्री घायल, गुस्साए लोगों ने हाईवे किया जाम, ट्रैक्टर में आग लगाने की कोशिश

दंपती की मौत की खबर फैलते ही ग्रामीण उग्र हो गए। उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया और ट्रैक्टर में डीजल छिड़ककर आग लगाने की भी कोशिश की। सूचना पर सिंधौली, निगोही, पुवायां, बंडा और खुटार थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने किसी तरह भीड़ को ट्रैक्टर से दूर हटाया। रात एक बजे तक हालात तनावपूर्ण बने रहे। ग्रामीण भट्ठा मालिक और चालक को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है। घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। ग्रामीणों ने दुर्घटना के लिए लापरवाही जिम्मेदार बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।