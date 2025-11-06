टिनशेड में घुसी ट्रैक्टर-ट्रॉली, सो रहे दंपती की मौत, पौत्री घायल, गुस्साए लोगों ने हाईवे किया जाम, ट्रैक्टर में आग लगाने की कोशिश

शाहजहांपुर। पुवायां-निगोही हाईवे पर बुधवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। गांव सुनारा बुजुर्ग में बेकाबू ट्रैक्टर-ट्रॉली टिनशेड में घुस गई, जिससे नीचे सो रहे किसान दंपती की कुचलकर मौत हो गई। उनकी 13 वर्षीय पौत्री वंदना गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद गांव में हंगामा मच गया। लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और ट्रैक्टर को फूंकने की कोशिश की।
मृतकों की पहचान गांव निवासी रामशंकर (48) और उनकी पत्नी तारा देवी (46) के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक, दोनों अपनी पौत्री के साथ हाईवे किनारे बने मकान के बाहर टिनशेड में सो रहे थे। रात करीब 11 बजे पुवायां से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर उन पर चढ़ गई। जोरदार धमाका होने पर घर वाले और पड़ोसी दौड़े तो तीनों खून से लथपथ पड़े थे। परिजन तुरंत उन्हें सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दंपती को मृत घोषित कर दिया। वंदना की हालत गंभीर बताई गई और उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक बैक कर भागने लगा। इस दौरान उसने पास खड़ी बोलेरो में भी टक्कर मार दी। शोर मचने पर लोगों ने घेरने की कोशिश की, लेकिन वह ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया। बताया जाता है कि ट्रॉली खाली थी और चालक ईंट उतारकर भट्ठे की ओर लौट रहा था।
दंपती की मौत की खबर फैलते ही ग्रामीण उग्र हो गए। उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया और ट्रैक्टर में डीजल छिड़ककर आग लगाने की भी कोशिश की। सूचना पर सिंधौली, निगोही, पुवायां, बंडा और खुटार थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने किसी तरह भीड़ को ट्रैक्टर से दूर हटाया। रात एक बजे तक हालात तनावपूर्ण बने रहे। ग्रामीण भट्ठा मालिक और चालक को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है। घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है। ग्रामीणों ने दुर्घटना के लिए लापरवाही जिम्मेदार बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग