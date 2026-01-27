27 जनवरी 2026,

मंगलवार

बरेली

युवक ने किया सुसाइड, दो महीने पहले हुआ था प्रेम विवाह, पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि, पत्नी पर आरोप, एक महिला भी फंदे पर झूली

जिले में सोमवार को दंपती विवादों से जुड़े दो अलग-अलग मामले सामने आए। एक ओर इज्जतनगर में युवक की मौत को पहले आत्महत्या माना गया, लेकिन पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई, वहीं बारादरी क्षेत्र में पति से झगड़े के बाद महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 27, 2026

मृतक का फाइल फोटो

बरेली। जिले में सोमवार को दंपती विवादों से जुड़े दो अलग-अलग मामले सामने आए। एक ओर इज्जतनगर में युवक की मौत को पहले आत्महत्या माना गया, लेकिन पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई, वहीं बारादरी क्षेत्र में पति से झगड़े के बाद महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी।

कमरे में फंदे से लटका मिला जितेंद्र का शव

इज्जतनगर थाना क्षेत्र की गिरजाशंकर कॉलोनी में सोमवार सुबह 33 वर्षीय जितेंद्र का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती तौर पर मामला आत्महत्या का बताया गया। सोमवार शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया। रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई, जिससे पुलिस और परिजन हैरत में पड़ गए। इसके बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई।

पत्नी पर हत्या का आरोप

मृतक जितेंद्र के परिजनों ने उसकी पत्नी ज्योति प्रजापति पर हत्या कराने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि ज्योति जितेंद्र को लगातार प्रताड़ित करती थी और उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कराई गई। जितेंद्र का प्रेम विवाह 25 नवंबर 2025 को दुर्गा नगर, बारादरी निवासी ज्योति से हुआ था। सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि पत्नी पर लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने के बाद रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पति से विवाद के बाद महिला ने की आत्महत्या

दूसरा मामला थाना बारादरी क्षेत्र के चक अब्बास नगर का है। यहां याकूब के मकान में किराये पर रह रहे शारिक की 30 वर्षीय पत्नी मुस्कान ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया कि किसी बात को लेकर पति-पत्नी में झगड़ा हो गया था। विवाद के बाद नाराज होकर शारिक घर से चला गया। रात में मुस्कान ने छत पर कुंडे के सहारे फंदा लगाकर जान दे दी। मकान मालिक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस मामले में फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

Updated on:

27 Jan 2026 04:09 pm

Published on:

27 Jan 2026 04:05 pm

बरेली

