युवक ने किया सुसाइड, दो महीने पहले हुआ था प्रेम विवाह, पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि, पत्नी पर आरोप, एक महिला भी फंदे पर झूली

दूसरा मामला थाना बारादरी क्षेत्र के चक अब्बास नगर का है। यहां याकूब के मकान में किराये पर रह रहे शारिक की 30 वर्षीय पत्नी मुस्कान ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया कि किसी बात को लेकर पति-पत्नी में झगड़ा हो गया था। विवाद के बाद नाराज होकर शारिक घर से चला गया। रात में मुस्कान ने छत पर कुंडे के सहारे फंदा लगाकर जान दे दी। मकान मालिक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस मामले में फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई आरोप नहीं लगाया गया है।