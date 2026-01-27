सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा बना सियासी तूफान, निलंबन के बाद धरने पर बैठे अलंकार अग्निहोत्री

मंगलवार सुबह सिटी मजिस्ट्रेट के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एडीएम कंपाउंड स्थित आवास का मुख्य गेट बंद कर दिया गया। पुलिसकर्मियों का कहना था कि ऊपर से आदेश मिले हैं, इसलिए किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। वहीं आवास का गेट बंद होने की खबर फैलते ही अलंकार अग्निहोत्री के समर्थकों ने लोगों से दामोदर पार्क पहुंचने की अपील की। इसके बाद दामोदर पार्क में धीरे-धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी।