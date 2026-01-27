बरेली में कलक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे अलंकार अग्निहोत्री, SIT जांच की रखी मांग

करीब 11 बजे एडीएम सिटी, एसपी देहात, एसडीएम सदर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी आवास पर पहुंचे। इसके बाद अलंकार अग्निहोत्री पैदल ही अपने घर से कलक्ट्रेट पहुंचे और समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। डीएम चेंबर के सामने लगभग आधे घंटे तक नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। अंततः करीब 11:58 बजे वह धरने से उठकर डीएम से मिलने के लिए सभागार की ओर रवाना हुए, जहां समर्थकों के साथ उनका विरोध जारी रहा।