पांच साल से करते थे मोहब्बत, धर्म की दीवार तोड़ी, शिव मंदिर में किया विवाह, अंजुम बनीं मोनू की जीवनसंगिनी

इसी बीच दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला किया। अंजुम 25 जनवरी को अपना घर छोड़कर मोनू के पास पहुंच गईं। इसके बाद दोनों ने गांव के शिव मंदिर में सनातन परंपरा के अनुसार शादी कर ली। मंदिर में सीमित लोगों की मौजूदगी में विवाह संपन्न हुआ। अंजुम ने बताया कि वह भगवान कृष्ण की भक्त हैं और मंदिर जाना उन्हें हमेशा से पसंद रहा है। वह पहले भी कई बार मोनू के साथ मंदिर में दर्शन करने जा चुकी हैं। अंजुम का कहना है कि धर्म उनके लिए आस्था का विषय है और उन्होंने अपनी मर्जी से जीवनसाथी चुना है।