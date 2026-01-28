बरेली से निकले निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार, काफिले के आगे लेटे समर्थक, पुलिस से धक्का-मुक्की, नोंकझोंक और हंगामा

जब अलंकार अग्निहोत्री पुलिस के कड़े सुरक्षा घेरे और पांच गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना हुए, तो उन्होंने समर्थकों का अभिवादन किया। उन्होंने हाथ उठाकर विक्ट्री चिन्ह बनाया और समर्थकों से संयम बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह जा रहे हैं, लेकिन सभी लोग अपना ध्यान रखें और यूजीसी कानून को काला कानून बताते हुए उसके वापस लिए जाने तक संवैधानिक तरीके से विरोध जारी रखें।