यूजीसी नियमों पर भड़का सवर्ण समाज, पीलीभीत में सड़कों पर उतरे लोग, मुंडन कराकर किया प्रदर्शन

बीसलपुर। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में बीसलपुर में भी सवर्ण वर्ग के लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। सुबह दस बजे युवा विकास मंच कार्यालय में नगर व ग्रामीण क्षेत्र के लोग एकत्र हुए। युवा विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन पाठक के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी जुलूस के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे। वहां करीब एक घंटे तक जोरदार प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री के विरोध में नारे लगाए गए। बाद में एसडीएम नागेंद्र पांडेय को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में मुकेश मिश्रा, रोहित तिवारी, शुभांशु सक्सेना, शिवम मिश्रा, सुधांशु मिश्रा, बलराम सिंह, अभिषेक सिंह, अनिल सिंह, मदुरेश तिवारी, राघवेंद्र प्रताप सिंह, अमरपाल सिंह, कल्याण सिंह, शिवकेश शर्मा, धर्मवीर सिंह, अरुण तिवारी, अनिल मिश्रा, रवि शर्मा सहित कई लोग शामिल रहे।