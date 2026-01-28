28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

यूजीसी नियमों पर भड़का सवर्ण समाज, पीलीभीत में सड़कों पर उतरे लोग, मुंडन कराकर किया प्रदर्शन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को लेकर बुधवार को जिले में जबरदस्त विरोध देखने को मिला। सवर्ण समाज से जुड़े लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 28, 2026

पीलीभीत। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को लेकर बुधवार को जिले में जबरदस्त विरोध देखने को मिला। सवर्ण समाज से जुड़े लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

सुबह करीब दस बजे शहर के नकटादाना चौराहे पर लोगों का जुटान शुरू हो गया। 11:30 बजे सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी टनकपुर हाईवे होते हुए नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट की ओर बढ़ गए। रास्ते भर सरकार विरोधी नारे गूंजते रहे।

विरोध में हरिओम वाजपेई ने कराया मुंडन, लोगों ने लगाया काला टीका

प्रदर्शन के दौरान सवर्ण समाज से जुड़े समाजसेवी हरिओम वाजपेई ने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में अपना मुंडन कराया। वहीं कई प्रदर्शनकारियों ने काला टीका लगाकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नए नियम सवर्ण समाज के हितों के खिलाफ हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यूजीसी के नए नियम वापस नहीं लिए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कलक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी समेत दो थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही। कलक्ट्रेट परिसर में भी अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया था। प्रदर्शन में संयुक्त बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजीव अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता अमित पाठक, अशोक वाजपेई, सरोज वाजपेई, अश्वनी अग्निहोत्री, युवा नेता पंकज शर्मा, संजीव मिश्रा, हरिओम वाजपेई, संजीव भदौरिया, यशवंत सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

बीसलपुर में भी निकला जुलूस, तहसील में किया प्रदर्शन

बीसलपुर। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में बीसलपुर में भी सवर्ण वर्ग के लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। सुबह दस बजे युवा विकास मंच कार्यालय में नगर व ग्रामीण क्षेत्र के लोग एकत्र हुए। युवा विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन पाठक के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी जुलूस के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे। वहां करीब एक घंटे तक जोरदार प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री के विरोध में नारे लगाए गए। बाद में एसडीएम नागेंद्र पांडेय को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में मुकेश मिश्रा, रोहित तिवारी, शुभांशु सक्सेना, शिवम मिश्रा, सुधांशु मिश्रा, बलराम सिंह, अभिषेक सिंह, अनिल सिंह, मदुरेश तिवारी, राघवेंद्र प्रताप सिंह, अमरपाल सिंह, कल्याण सिंह, शिवकेश शर्मा, धर्मवीर सिंह, अरुण तिवारी, अनिल मिश्रा, रवि शर्मा सहित कई लोग शामिल रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 07:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / यूजीसी नियमों पर भड़का सवर्ण समाज, पीलीभीत में सड़कों पर उतरे लोग, मुंडन कराकर किया प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

युवक को कार से खींचकर बेरहमी से पीटा, दाऊद इब्राहिम और अवैध असलहों के साथ आरोपी की फोटो वायरल, मुकदमा दर्ज

बरेली

पांच साल से करते थे मोहब्बत, धर्म की दीवार तोड़ी, शिव मंदिर में किया विवाह, अंजुम बनीं मोनू की जीवनसंगिनी

बरेली

बरेली से निकले निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार, काफिले के आगे लेटे समर्थक, पुलिस से धक्का-मुक्की, नोंकझोंक और हंगामा

बरेली

हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री बरेली से रवाना, कहां गए अब तक सस्पेंस, समर्थकों ने जताया जान का खतरा

बरेली

यूजीसी के कानून पर सड़कों पर उतरी ब्राह्मण एकता परिषद, भाजपा-आरएसएस बहिष्कार का ऐलान

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.