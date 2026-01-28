यूजीसी नियमों पर भड़का सवर्ण समाज, पीलीभीत में सड़कों पर उतरे लोग, मुंडन कराकर किया प्रदर्शन

पीलीभीत। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को लेकर बुधवार को जिले में जबरदस्त विरोध देखने को मिला। सवर्ण समाज से जुड़े लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
सुबह करीब दस बजे शहर के नकटादाना चौराहे पर लोगों का जुटान शुरू हो गया। 11:30 बजे सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी टनकपुर हाईवे होते हुए नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट की ओर बढ़ गए। रास्ते भर सरकार विरोधी नारे गूंजते रहे।
प्रदर्शन के दौरान सवर्ण समाज से जुड़े समाजसेवी हरिओम वाजपेई ने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में अपना मुंडन कराया। वहीं कई प्रदर्शनकारियों ने काला टीका लगाकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नए नियम सवर्ण समाज के हितों के खिलाफ हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यूजीसी के नए नियम वापस नहीं लिए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कलक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी समेत दो थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही। कलक्ट्रेट परिसर में भी अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया था। प्रदर्शन में संयुक्त बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजीव अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता अमित पाठक, अशोक वाजपेई, सरोज वाजपेई, अश्वनी अग्निहोत्री, युवा नेता पंकज शर्मा, संजीव मिश्रा, हरिओम वाजपेई, संजीव भदौरिया, यशवंत सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
बीसलपुर। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में बीसलपुर में भी सवर्ण वर्ग के लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। सुबह दस बजे युवा विकास मंच कार्यालय में नगर व ग्रामीण क्षेत्र के लोग एकत्र हुए। युवा विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन पाठक के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी जुलूस के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे। वहां करीब एक घंटे तक जोरदार प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री के विरोध में नारे लगाए गए। बाद में एसडीएम नागेंद्र पांडेय को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में मुकेश मिश्रा, रोहित तिवारी, शुभांशु सक्सेना, शिवम मिश्रा, सुधांशु मिश्रा, बलराम सिंह, अभिषेक सिंह, अनिल सिंह, मदुरेश तिवारी, राघवेंद्र प्रताप सिंह, अमरपाल सिंह, कल्याण सिंह, शिवकेश शर्मा, धर्मवीर सिंह, अरुण तिवारी, अनिल मिश्रा, रवि शर्मा सहित कई लोग शामिल रहे।
