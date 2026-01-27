फाइव डे वर्किंग की मांग पर बैंककर्मियों की देशव्यापी हड़ताल, सड़कों पर उतरे, जमकर की नारेबाजी

यूनियन अध्यक्ष पी.के. माहेश्वरी ने कहा कि बैंक कर्मचारी लंबे समय से फाइव डे वर्किंग की मांग कर रहे हैं। कई बार सरकार और संगठनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन हर बार कर्मचारियों को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। इसी उपेक्षा के कारण कर्मचारियों को हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने बताया कि बैंकों में नई स्थायी भर्तियां नहीं हो रही हैं, जिससे मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त काम का बोझ बढ़ गया है। अस्थायी कर्मचारियों के सहारे काम चलाया जा रहा है, जिससे बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।