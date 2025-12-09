प्राइज स्कीम में फंसा युवक, आईफोन-गोल्डन घड़ी जीतने के लालच में गंवा बैठा 98 हजार, फिर हुआ बड़ा खुलासा

बरेली। ऑनलाइन गिफ्ट और आईफोन जीतने के झांसे ने इज्जतनगर के एक युवक को करीब एक लाख रुपये का चुना लगा दिया। खुद को दिल्ली की नामी कंपनी का अधिकारी बताने वाले ठग ने व्हाट्सऐप पर बिल भेजकर इतनी सफाई से रकम निकलवाई कि पीड़ित को तब शक हुआ जब ठग ने पैसे वापस पाने के नाम पर और 98 हजार रुपये जमा कराने को कह दिया।
थाना क्षेत्र के नगरिया परीक्षित निवासी महेश कुमार शर्मा को एक फोन आया, कॉलर ने अपना परिचय दिल्ली रोहिणी सेक्टर–7 स्थित जे जे कम्यूनिकेशन का मनीष जैन बताते हुए कहा आपने ऑनलाइन एक प्राइज जीता है, जिसमें आईफोन-14, गोल्डन घड़ी और हेडफोन है, बस 1520 रुपये का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए।
महेश ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1520 रुपये भेजे। थोड़ी देर में ठग ने व्हाट्सऐप पर बिल भेज दिया जिसमें गिफ्ट का मूल्य 74,138 रुपये दिखाया गया, बात यहीं खत्म नहीं हुई। इंश्योरेंस, शुल्क, ट्रांसफर और स्वैपिंग मशीन, बहाने बदलते गए और रकम निकलती गई। पीड़ित ने बताया कि ठग ने यह भी कहा कि अगर पैसा वापस चाहिए तो खाते में 98 हजार और जमा करो, तब मनी–टू–मनी स्वैपिंग मशीन से 40,000 वापस भेजेगा। यही वह पल था जब महेश को समझ आया कि वे साइबर जाल में फंस चुके हैं।
महेश ने तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर कॉल किया और थाना इज्जतनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ऑनलाइन फ्री गिफ्ट, लॉटरी और बंपर प्राइज के लालच में लोग आज भी लाखों गंवा रहे हैं। साइबर ठग हर कॉल को ऐसा स्क्रिप्ट बनाते हैं कि शिकार खुद रकम उसी को भेज देता है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन साइबर ठगों की ये नई प्राइज रैकेट बरेली में तेजी से फैल रही है।
