प्राइज स्कीम में फंसा युवक, आईफोन-गोल्डन घड़ी जीतने के लालच में गंवा बैठा 98 हजार, फिर हुआ बड़ा खुलासा

महेश ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1520 रुपये भेजे। थोड़ी देर में ठग ने व्हाट्सऐप पर बिल भेज दिया जिसमें गिफ्ट का मूल्य 74,138 रुपये दिखाया गया, बात यहीं खत्म नहीं हुई। इंश्योरेंस, शुल्क, ट्रांसफर और स्वैपिंग मशीन, बहाने बदलते गए और रकम निकलती गई। पीड़ित ने बताया कि ठग ने यह भी कहा कि अगर पैसा वापस चाहिए तो खाते में 98 हजार और जमा करो, तब मनी–टू–मनी स्वैपिंग मशीन से 40,000 वापस भेजेगा। यही वह पल था जब महेश को समझ आया कि वे साइबर जाल में फंस चुके हैं।