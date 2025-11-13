नगर निगम की अनदेखी से नाले में गिरा युवक, दो बार फाइल बनने के बावजूद भी नहीं बनी दीवार, पार्षद ने लगाए ये आरोप

वही कॉलोनी के पार्षद कपिल कांत ने बताया कि नाले की बाउंड्री वॉल की फाइल दो बार बन चुकी है, लेकिन नगर निगम ने अब तक काम शुरू नहीं कराया। बृहस्पतिवार को हुई घटना के बाद उन्होंने अवर अभियंता वीरेंद्र पटेल से मुलाकात की। पटेल ने आश्वासन दिया कि 10 दिनों के भीतर काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन लोगों का कहना है कि यह हर बार के वादे की तरह सिर्फ आश्वासन न बन जाए।