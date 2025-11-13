नगर निगम की अनदेखी से नाले में गिरा युवक, दो बार फाइल बनने के बावजूद भी नहीं बनी दीवार, पार्षद ने लगाए ये आरोप

बरेली। प्रेमनगर के शिव शक्ति स्टेट कॉलोनी में नाले की टूटी दीवार ने गुरुवार को एक स्कूटी चालक को नाले में गिरने के लिए मजबूर कर दिया। सौभाग्य से चालक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन हादसे ने क्षेत्रवासियों में नाराजगी और चिंता दोनों बढ़ा दी है।
कॉलोनी के निवासी विनोद सक्सेना ने बताया कि नाले की दोनों ओर की बाउंड्री वॉल कई महीनों से टूटी हुई थी। इसके कारण रास्ता संकीर्ण हो गया है और आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में उन्होंने 25 मार्च और 9 सितंबर को नगर निगम को प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन अधिकारी कान तक नहीं सुन रहे थे।
वही कॉलोनी के पार्षद कपिल कांत ने बताया कि नाले की बाउंड्री वॉल की फाइल दो बार बन चुकी है, लेकिन नगर निगम ने अब तक काम शुरू नहीं कराया। बृहस्पतिवार को हुई घटना के बाद उन्होंने अवर अभियंता वीरेंद्र पटेल से मुलाकात की। पटेल ने आश्वासन दिया कि 10 दिनों के भीतर काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन लोगों का कहना है कि यह हर बार के वादे की तरह सिर्फ आश्वासन न बन जाए।
कॉलोनी के निवासी कह रहे हैं कि नगर निगम की अनदेखी के कारण ही हादसा हुआ। उनका कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो भविष्य में और गंभीर हादसे होने की संभावना है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नगर निगम अब सिर्फ वादों पर नहीं, बल्कि काम कर दिखाए।
