पत्नी के अफेयर और बेटे के रवैये से टूटा युवक, वीडियो बनाकर लगाई फांसी, जाने पूरा मामला

बाकरगंज पुलिस चौकी स्थित तिकोनिया मस्जिद के पास रहने वाले 45 वर्षीय एजाज हुसैन तीन दिन पहले दिल्ली से बरेली आए थे। रविवार करीब दोपहर वे अपने कमरे में गए और पंखे के कुंडे से चुन्नी बांधकर लटक गए। जब तक लोग दौड़कर पहुंचे, उनकी सांसें थम चुकी थीं।