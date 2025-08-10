पत्नी के अफेयर और बेटे के रवैये से टूटा युवक, वीडियो बनाकर लगाई फांसी, जाने पूरा मामला

बरेली। किला क्षेत्र में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। मरने से पहले उसने मोबाइल में वीडियो बनाकर अपनी पत्नी और मामा पर अवैध संबंधों का आरोप लगाया, साथ ही बेटे पर घर से बाहर रखने की बात भी कही।
बाकरगंज पुलिस चौकी स्थित तिकोनिया मस्जिद के पास रहने वाले 45 वर्षीय एजाज हुसैन तीन दिन पहले दिल्ली से बरेली आए थे। रविवार करीब दोपहर वे अपने कमरे में गए और पंखे के कुंडे से चुन्नी बांधकर लटक गए। जब तक लोग दौड़कर पहुंचे, उनकी सांसें थम चुकी थीं।
एजाज का परिवार दिल्ली के सीलमपुर में रहता है। पत्नी मैनाज और तीन बेटे — इंतयाज, दानिश और सुभान। इंतयाज और दानिश दोनों नौकरी करते हैं। एजाज दिल्ली में सिलाई का काम करते थे।
मौके से पुलिस को दो मोबाइल मिले। एक में आज रिकॉर्ड किया गया वीडियो है, जिसमें एजाज ने पत्नी मैनाज पर अपने मामा जावेद के साथ संबंध होने का आरोप लगाया। साथ ही बेटे दानिश पर घर का ताला लगाकर उन्हें बाहर रखने का आरोप भी लगाया।
सूचना पर पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। किला इंस्पेक्टर सुरेश गौतम ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है, उनके बरेली पहुंचने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी।