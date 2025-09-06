ऑनलाइन रिव्यू का झांसा देकर युवक से ठगी, साइबर ठगों ने बैंक खाते से उड़ाए 24 लाख, जानिए पूरा मामला

थाना क्षेत्र के बन्नूयाल नगर के तन्मय कपूर के मुताबिक उन्हें मैसेज आया कि वे कैफे और होटल का रिव्यू करें। शुरुआत में उन्हें 150 रुपये और 2,800 रुपये के छोटे-छोटे रिव्यू टास्क के पैसे मिले। फिर धीरे-धीरे ठगों ने बड़े टास्क का झांसा देकर लगातार पैसे भेजने को कहा। उन्होंने बताया कि उन्होंने बैंक के खातों से ठगों को कुल 24 लाख रुपये भेज दिए। ठगों ने “रिस्टोरेशन टास्क”, “क्रिप्टो टैक्स” और रिजर्व बैंक में फंसे पैसे का बहाना बनाकर लगातार और पैसे मांगते रहे।