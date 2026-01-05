एग्जाम के बहाने घर से निकली युवती, ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, सुसाइड नोट में लिखा था ये सच…

परिवार ने बताया कि गुलनाज ने अपने पर्स में सुसाइड नोट लिखा था। उसमें उसने बैंक से निकाले दस हजार रुपये और झुमके अलमारी में रखने की जानकारी दी। सुसाइड नोट में गुलनाज ने लिखा है कि वह अपनी जिंदगी से ऊब चुकी है और किसी को परेशान न किया जाए। परिजनों का कहना है कि गुलनाज की आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।