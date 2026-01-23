युवती का अपहरण कर हत्या, 5 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया शव, 11 दिन बाद पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। इस दौरान आसपास के इलाकों के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में युवती घटना वाले दिन एक युवक के साथ नजर आई। इसी आधार पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस के अनुसार बारादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला दुर्गानगर निवासी पूजा शादी-ब्याह और पार्टियों में इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। इसी काम में रिठौरा का एक युवक उसका पार्टनर था। दोनों के बीच अक्सर काम और हिसाब-किताब को लेकर बातचीत होती रहती थी।