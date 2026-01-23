युवती का अपहरण कर हत्या, 5 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया शव, 11 दिन बाद पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

मृतक पूजा का फाइल फोटो
बरेली। 12 जनवरी से लापता इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाली युवती की हत्या कर दी गई। आरोपित ने वारदात के बाद शव को रिठौरा के जंगल में करीब पांच फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया। पुलिस ने 11 दिन बाद इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए शव बरामद कर लिया है।
युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। इस दौरान आसपास के इलाकों के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में युवती घटना वाले दिन एक युवक के साथ नजर आई। इसी आधार पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस के अनुसार बारादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला दुर्गानगर निवासी पूजा शादी-ब्याह और पार्टियों में इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। इसी काम में रिठौरा का एक युवक उसका पार्टनर था। दोनों के बीच अक्सर काम और हिसाब-किताब को लेकर बातचीत होती रहती थी।
12 जनवरी की दोपहर पूजा घर से उसी युवक से हिसाब करने के लिए निकली थी, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तलाश तेज कर दी। पुलिस की सख्ती के आगे आरोपित ज्यादा देर तक नहीं टिक सका और उसने हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि लेनदेन को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। गुस्से में आकर उसने पूजा का मफलर से गला घोंटकर हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपित ने शव को रिठौरा के जंगल में एक गड्ढा खोदकर दफना दिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के सही कारण और परिस्थितियों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हो सकेगा। फिलहाल पुलिस आरोपित से गहन पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।
