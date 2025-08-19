युवक पर चाकू-तलवार से हमला, आरोपी बोले– सपा सरकार आई तो मिटा देंगे नामोनिशान, 6 पर मुकदमा दर्ज

बरेली। जन्माष्टमी पर निकली पालकी और शोभायात्रा के दौरान हुए विवाद ने अगले दिन गंभीर रूप ले लिया। सोमवार शाम सुभाषनगर क्षेत्र में एक युवक पर दूसरे समुदाय के युवकों ने घेरकर चाकू और तलवार से हमला कर दिया। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने चार नामजद और दो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सुभाषनगर निवासी पीड़ित संजीव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 17 अगस्त को जन्माष्टमी पर शोभायात्रा निकाली गई थी। यात्रा समाप्त होने के बाद कुछ लोगों से कहासुनी हो गई थी। अगले दिन जब संजीव बाजार से घर लौट रहे थे, तभी करेली निवासी शाहरुख, एंथोनी, आरिफ, मोहिन और उनके दो अज्ञात साथी वहां पहुंचे और उन्हें घेरकर धारदार हथियारों व तमंचे से हमला कर दिया।
संजीव के अनुसार, हमलावरों ने न सिर्फ उन पर तलवार और चाकू से वार किए, बल्कि खुलेआम धमकियां भी दीं। उन्होंने कहा यह सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन तुम्हारा नामोनिशान मिटा देंगे।
संजीव ने पुलिस से अपनी जान को खतरा बताया है। फिलहाल वह गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सुभाषनगर इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही सभी को पकड़ लिया जाएगा।