युवक पर चाकू-तलवार से हमला, आरोपी बोले– सपा सरकार आई तो मिटा देंगे नामोनिशान, 6 पर मुकदमा दर्ज

सुभाषनगर निवासी पीड़ित संजीव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 17 अगस्त को जन्माष्टमी पर शोभायात्रा निकाली गई थी। यात्रा समाप्त होने के बाद कुछ लोगों से कहासुनी हो गई थी। अगले दिन जब संजीव बाजार से घर लौट रहे थे, तभी करेली निवासी शाहरुख, एंथोनी, आरिफ, मोहिन और उनके दो अज्ञात साथी वहां पहुंचे और उन्हें घेरकर धारदार हथियारों व तमंचे से हमला कर दिया।