डीएम की सख्त मॉनिटरिंग का असर, सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में बरेली बना प्रदेश का नंबर वन जिला

जिले में शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी विकास कार्यों की रफ्तार तेज हुई है। वहीं राजस्व मामलों में लंबे समय से लंबित प्रकरणों का तेजी से निस्तारण हुआ, जिससे जिले की स्थिति और मजबूत हुई। यही वजह रही कि सीएम डैशबोर्ड पर बरेली का प्रदर्शन ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता चला गया। प्रदेश में नंबर वन बनने पर जिलाधिकारी ने जिले की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने साफ कहा कि यह मुकाम अंतिम नहीं है और आने वाले समय में भी इसी गति और ईमानदारी से काम जारी रखना होगा। सीएम डैशबोर्ड की यह रैंकिंग एक बार फिर साबित करती है कि मजबूत नेतृत्व और सख्त अमल से बरेली जैसे जिले प्रदेश के लिए मिसाल बन सकते हैं।