10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बरेली

डीएम की सख्त मॉनिटरिंग का असर, सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में बरेली बना प्रदेश का नंबर वन जिला

प्रदेश की प्रगति को परखने वाले सीएम डैशबोर्ड की दिसंबर 2025 की रैंकिंग में बरेली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में अपनी धाक जमा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी रैंकिंग में बरेली ने विकास और राजस्व कार्यों की संयुक्त श्रेणी में पहला स्थान हासिल कर लिया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 10, 2026

डीएम अविनाश सिंह

बरेली। प्रदेश की प्रगति को परखने वाले सीएम डैशबोर्ड की दिसंबर 2025 की रैंकिंग में बरेली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में अपनी धाक जमा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी रैंकिंग में बरेली ने विकास और राजस्व कार्यों की संयुक्त श्रेणी में पहला स्थान हासिल कर लिया है। यह सफलता सिर्फ कागजी आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि धरातल पर दिख रहे काम का नतीजा मानी जा रही है।

सीएम डैशबोर्ड वह मंच है, जहां सरकार की तमाम योजनाओं और परियोजनाओं की हकीकत हर महीने सामने आती है। सड़क, आवास, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर राजस्व वसूली तक, हर विभाग की कार्यप्रणाली की यहां कड़ी समीक्षा होती है। दिसंबर माह की इस परीक्षा में बरेली ने कई बड़े और स्थापित जिलों को पीछे छोड़ते हुए टॉप रैंक हासिल की।

डीएम की सख्त मॉनिटरिंग बनी सफलता की कुंजी

इस बड़ी उपलब्धि के पीछे जिलाधिकारी अविनाश सिंह की सक्रिय कार्यशैली और सख्त निगरानी को सबसे अहम कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अब योजनाओं की फाइलें दफ्तरों में अटकने के बजाय तय समयसीमा में जमीन पर उतर रही हैं। नियमित समीक्षा बैठकों और स्पष्ट निर्देशों ने अफसरों की जवाबदेही तय की, जिसका सीधा असर परिणामों में दिखाई दिया। रैंकिंग के आंकड़ों पर नजर डालें तो विकास कार्यक्रमों में बरेली को प्रदेश में दूसरा स्थान मिला, जबकि राजस्व कार्यक्रमों में जिला तीसरे नंबर पर रहा। लेकिन जब दोनों क्षेत्रों के प्रदर्शन को मिलाकर ओवरऑल रैंकिंग तैयार की गई, तो बरेली ने सभी जिलों को पछाड़ते हुए प्रदेश में पहला स्थान अपने नाम कर लिया।

शहर से गांव तक दिखा विकास का असर

जिले में शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी विकास कार्यों की रफ्तार तेज हुई है। वहीं राजस्व मामलों में लंबे समय से लंबित प्रकरणों का तेजी से निस्तारण हुआ, जिससे जिले की स्थिति और मजबूत हुई। यही वजह रही कि सीएम डैशबोर्ड पर बरेली का प्रदर्शन ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता चला गया। प्रदेश में नंबर वन बनने पर जिलाधिकारी ने जिले की पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने साफ कहा कि यह मुकाम अंतिम नहीं है और आने वाले समय में भी इसी गति और ईमानदारी से काम जारी रखना होगा। सीएम डैशबोर्ड की यह रैंकिंग एक बार फिर साबित करती है कि मजबूत नेतृत्व और सख्त अमल से बरेली जैसे जिले प्रदेश के लिए मिसाल बन सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Jan 2026 03:58 pm

Published on:

10 Jan 2026 03:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / डीएम की सख्त मॉनिटरिंग का असर, सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में बरेली बना प्रदेश का नंबर वन जिला

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बरेली पहुंचे केशव मौर्य का विपक्ष पर हमला, बोले- भ्रष्टाचारियों को नहीं मिलेगी माफी, 2027 में फिर बनेगी भाजपा सरकार

बरेली

यूपी के इस अनाज और मेंथा कारोबारी ने किया 205 करोड़ का हवाला घोटाला, खाद्यान्न की कालाबाजारी से जीएसटी चोरी तक..भरता रहा तिजोरी

बरेली

सत्ता का सियासी जमावड़ा: दो दिन में बरेली में डिप्टी CM-केंद्रीय मंत्री-प्रदेश अध्यक्ष, विकास योजनाओं पर कसे जाएंगे अफसरों के पेंच

बरेली

हिंदी में अव्वल, कामकाज में कमाल: राजभाषा कार्यान्वयन में देश में नंबर-1 बना बरेली पासपोर्ट कार्यालय

बरेली

पांच साल का इश्क, मजहब की दीवार तोड़कर मंदिर में प्यार ने रचाई शादी, अब मिली ये धमकी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.