सत्ता का सियासी जमावड़ा: दो दिन में बरेली में डिप्टी CM-केंद्रीय मंत्री-प्रदेश अध्यक्ष, विकास योजनाओं पर कसे जाएंगे अफसरों के पेंच

बरेली। राजनीति और प्रशासन के लिहाज से बरेली अगले दो दिनों तक पावर सेंटर बना रहेगा। शनिवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शहर पहुंचेंगे, जबकि रविवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और जिले के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर का आगमन तय है। दौरे के दौरान शोक संवेदना के साथ-साथ विकास योजनाओं की गहन समीक्षा और अफसरों के साथ अहम बैठकें होंगी।