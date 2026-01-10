बरेली पहुंचे केशव मौर्य का विपक्ष पर हमला, बोले- भ्रष्टाचारियों को नहीं मिलेगी माफी, 2027 में फिर बनेगी भाजपा सरकार

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को गुमराह कर एक बार चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन बार-बार नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और उसके सहयोगियों ने जनता को गुमराह किया, लेकिन अब उसका असर खत्म हो चुका है। आने वाले चुनावों में सपा के विधायकों की संख्या बेहद सीमित रहने वाली है। केशव मौर्य ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव जीते हैं। उन्होंने दावा किया कि अब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की जीत तय है और 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी।