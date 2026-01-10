10 जनवरी 2026,

बरेली पहुंचे केशव मौर्य का विपक्ष पर हमला, बोले- भ्रष्टाचारियों को नहीं मिलेगी माफी, 2027 में फिर बनेगी भाजपा सरकार

बरेली पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को फरीदपुर के दिवंगत विधायक प्रो. श्याम बिहारी लाल के आवास पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने विकसित भारत–जी राम जी कानून को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला और 2027 में भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 10, 2026

बरेली। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को बरेली में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग एक रुपये में 85 पैसे की दलाली कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे, वे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को नसीहत न दें। उन्होंने दो टूक कहा कि अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई तय है।

उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दूसरों को सलाह देने से पहले कांग्रेस को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जनता अब सब कुछ समझ चुकी है और भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए केशव मौर्य ने कहा कि बिहार चुनाव में हार के बाद से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और उन्हें इलाज कराना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा को और भी करारी हार का सामना करना पड़ेगा।

सपा को बताया सीमित भविष्य वाली पार्टी

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को गुमराह कर एक बार चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन बार-बार नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और उसके सहयोगियों ने जनता को गुमराह किया, लेकिन अब उसका असर खत्म हो चुका है। आने वाले चुनावों में सपा के विधायकों की संख्या बेहद सीमित रहने वाली है। केशव मौर्य ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव जीते हैं। उन्होंने दावा किया कि अब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की जीत तय है और 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी।

दिवंगत विधायक के परिजनों से की मुलाकात

बरेली पहुंचने पर उपमुख्यमंत्री सबसे पहले फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र के दिवंगत विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल के आवास पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना जताई। इसके बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री ने विकसित भारत–जी राम जी कानून 2025 की जानकारी दी। इसके पश्चात वह फरीदपुर के लिए रवाना हो गए, जहां गांव लौंगपुर में ग्राम चौपाल और स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम में शामिल होंगे।

Updated on:

10 Jan 2026 03:17 pm

Published on:

10 Jan 2026 03:16 pm

