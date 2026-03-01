बरेली में 47 करोड़ की ग्रीन मॉडल रोड के लिए चला डंडा, 2.4 किमी में हटेंगे अवैध अतिक्रमण

बरेली। शहर की सड़कों को स्मार्ट और चौड़ा बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठ गया है। सीएम ग्रीन रोड परियोजना के तहत कोहाड़ापीर से सूद धर्मकांटा तक बनने वाली 2.4 किमी लंबी मॉडल सड़क का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। मंगलवार को हुई पैमाइश के बाद अधिकांश स्थानीय लोग संतुष्ट नजर आए, जिससे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए प्रशासन को खुली छूट मिल गई है।