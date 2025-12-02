पेंशनर्स की फाइलें उलझीं तो गिरेगी गाज: एडीजी बोले देरी बर्दाश्त नहीं, 3554 हैं पुलिस पेंशनर्स

बरेली। पुलिस पेंशनर्स की समस्याओं को समयबद्ध रूप से हल कराने के लिए एडीजी बरेली ज़ोन रमित शर्मा ने हाइब्रिड मोड पर महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों और जनपद स्तरीय पेंशनर्स प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से चेताया कि पेंशन मामलों में किसी प्रकार की देरी या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडीजी ने कड़े शब्दों में कहा कि पेंशनर्स की सुविधा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।