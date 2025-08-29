Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बरेली

20 साल बाद बिजली विभाग की जमीन मुक्त, 50 करोड़ की डेयरी पर चला प्रशासन का बुलडोज़र

शहर के रामपुर बाग इलाके में शुक्रवार को प्रशासन और बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। करीब 20 साल से बिजली विभाग की कॉलोनी की 50 करोड़ की जमीन पर डेयरी चलाने वाले कब्जाधारियों को हटा दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल और अफसर मौजूद रहे। डेयरी में बंधी करीब दो दर्जन गाय-भैंसों को हटवाकर अवैध गेट बंद करा दिया गया।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 29, 2025

बरेली। शहर के रामपुर बाग इलाके में शुक्रवार को प्रशासन और बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। करीब 20 साल से बिजली विभाग की कॉलोनी की 50 करोड़ की जमीन पर डेयरी चलाने वाले कब्जाधारियों को हटा दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल और अफसर मौजूद रहे। डेयरी में बंधी करीब दो दर्जन गाय-भैंसों को हटवाकर अवैध गेट बंद करा दिया गया।

रामपुर बाग स्थित बिजली विभाग की कॉलोनी और दफ्तर परिसर की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर डेयरी खड़ी कर रखी थी। लंबे समय से यहां दूध का धंधा चल रहा था। डेयरी से गंदगी और अव्यवस्था बनी रहती थी। इतना ही नहीं, कब्जाधारियों ने नगर निगम के साथ मुकदमेबाजी भी शुरू कर रखी थी।

डीएम और चीफ इंजीनियर की जोड़ी ने बनाई रणनीति

बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश ने मामला जिलाधिकारी अविनाश सिंह के सामने रखा। इसके बाद प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में प्लानिंग के तहत अतिक्रमण हटाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। कब्जाधारियों ने विरोध किया और स्टे ऑर्डर का हवाला दिया, लेकिन कोई कागज पेश नहीं कर सके। नतीजतन कुछ ही घंटों में जमीन को कब्जामुक्त करा लिया गया।

पुलिस तैनात, शांति से पूरी हुई कार्रवाई

कार्यवाही के दौरान एसडीएम सदर प्रमोद कुमार, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधिशासी अभियंता जुनेद आलम समेत अफसर मौके पर मौजूद रहे। भारी पुलिस बल की वजह से कोई बवाल नहीं हुआ और कार्रवाई शांति से पूरी हो गई।

प्रशासन का सख्त संदेश

इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए बैठे लोगों के दिन अब लद चुके हैं। प्रशासन ने संकेत दिया है कि अब कोई भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 07:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / 20 साल बाद बिजली विभाग की जमीन मुक्त, 50 करोड़ की डेयरी पर चला प्रशासन का बुलडोज़र

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.