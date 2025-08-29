20 साल बाद बिजली विभाग की जमीन मुक्त, 50 करोड़ की डेयरी पर चला प्रशासन का बुलडोज़र

बरेली। शहर के रामपुर बाग इलाके में शुक्रवार को प्रशासन और बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। करीब 20 साल से बिजली विभाग की कॉलोनी की 50 करोड़ की जमीन पर डेयरी चलाने वाले कब्जाधारियों को हटा दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल और अफसर मौजूद रहे। डेयरी में बंधी करीब दो दर्जन गाय-भैंसों को हटवाकर अवैध गेट बंद करा दिया गया।
रामपुर बाग स्थित बिजली विभाग की कॉलोनी और दफ्तर परिसर की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर डेयरी खड़ी कर रखी थी। लंबे समय से यहां दूध का धंधा चल रहा था। डेयरी से गंदगी और अव्यवस्था बनी रहती थी। इतना ही नहीं, कब्जाधारियों ने नगर निगम के साथ मुकदमेबाजी भी शुरू कर रखी थी।
बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर ज्ञान प्रकाश ने मामला जिलाधिकारी अविनाश सिंह के सामने रखा। इसके बाद प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में प्लानिंग के तहत अतिक्रमण हटाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। कब्जाधारियों ने विरोध किया और स्टे ऑर्डर का हवाला दिया, लेकिन कोई कागज पेश नहीं कर सके। नतीजतन कुछ ही घंटों में जमीन को कब्जामुक्त करा लिया गया।
कार्यवाही के दौरान एसडीएम सदर प्रमोद कुमार, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधिशासी अभियंता जुनेद आलम समेत अफसर मौके पर मौजूद रहे। भारी पुलिस बल की वजह से कोई बवाल नहीं हुआ और कार्रवाई शांति से पूरी हो गई।
इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए बैठे लोगों के दिन अब लद चुके हैं। प्रशासन ने संकेत दिया है कि अब कोई भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।