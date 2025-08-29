20 साल बाद बिजली विभाग की जमीन मुक्त, 50 करोड़ की डेयरी पर चला प्रशासन का बुलडोज़र

बरेली। शहर के रामपुर बाग इलाके में शुक्रवार को प्रशासन और बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। करीब 20 साल से बिजली विभाग की कॉलोनी की 50 करोड़ की जमीन पर डेयरी चलाने वाले कब्जाधारियों को हटा दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल और अफसर मौजूद रहे। डेयरी में बंधी करीब दो दर्जन गाय-भैंसों को हटवाकर अवैध गेट बंद करा दिया गया।