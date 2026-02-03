यूपी के इस जिले में चला बुलडोजर, रेलवे की जमीन से हटाए जा रहे 150 से ज्यादा अतिक्रमण, छावनी में तब्दील हुआ इलाका

कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए इलाके को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया। मौके पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और स्थानीय पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच रेलवे के दो बुलडोजर लगातार अवैध ढांचों को जमींदोज कर रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है।