मिशन 2027 : जिलाध्यक्ष हटते ही फाड़े गए पोस्टर, सपा की अंदरूनी जंग कहीं तोड़ न दे चुनावी ख़्वाब

सपा के स्थानीय पदाधिकारियों में लंबे समय से मतभेद चल रहे थे। नगर निगम कार्यकारिणी के चुनाव से लेकर एसआईआर और बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) प्रशिक्षण शिविर तक गुटबाजी साफ नजर आई।

बीएलए शिविरों में कम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने संगठन की हकीकत उजागर कर दी थी। एसआईआर कार्यों में लापरवाही के चलते पहले प्रभारी को हटाया गया और लखीमपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष शशांक यादव को बरेली का प्रभारी बनाया गया। उनके सामने भी संगठन की अंदरूनी कलह खुलकर आ गई।