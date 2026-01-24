लंबे इंतजार के बाद तीन सौ बेड अस्पताल को मिला जनरल सर्जन, सोमवार से शुरू होंगी सर्जिकल सेवाएं

तीन सौ बेड अस्पताल में वर्तमान में सुबह आठ बजे से अपराह्न दो बजे तक ओपीडी, मॉडल रैबीज सेंटर और टीबी क्लीनिक संचालित हो रहे हैं। फिजिशियन, नेत्र रोग, दंत रोग और त्वचा रोग विशेषज्ञ मरीजों को परामर्श दे रहे हैं। सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि जनरल सर्जन ओपीडी समयावधि में सेवाएं देंगे। हालांकि अस्पताल में भर्ती मरीजों की व्यवस्था न होने के कारण गंभीर रूप से घायल मरीजों को इलाज के लिए हायर सेंटर ही भेजा जाएगा।