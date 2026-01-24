24 जनवरी 2026,

शनिवार

बरेली

लंबे इंतजार के बाद तीन सौ बेड अस्पताल को मिला जनरल सर्जन, सोमवार से शुरू होंगी सर्जिकल सेवाएं

अधूरी सुविधाओं के बावजूद संचालित तीन सौ बेड अस्पताल में सोमवार से स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ जाएगा। यहां एक जनरल सर्जन की तैनाती कर दी गई है, जो सोमवार से ओपीडी समय में मरीजों को सेवाएं देंगे।

Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 24, 2026

300 बेड अस्पताल

बरेली। अधूरी सुविधाओं के बावजूद संचालित तीन सौ बेड अस्पताल में सोमवार से स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ जाएगा। यहां एक जनरल सर्जन की तैनाती कर दी गई है, जो सोमवार से ओपीडी समय में मरीजों को सेवाएं देंगे।

जनरल सर्जन की तैनाती के बाद अब दुर्घटना या अन्य कारणों से घायल होकर आने वाले मरीजों को तीन सौ बेड अस्पताल में ही प्राथमिक उपचार मिल सकेगा। जांच के बाद आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को उचित परामर्श भी दिया जाएगा।

सीटी स्कैन की सुविधा यहीं उपलब्ध

अब मरीजों को सीटी स्कैन जांच के लिए जिला अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिला अस्पताल पहुंचकर दोबारा तीन सौ बेड अस्पताल आने की परेशानी से मरीजों को राहत मिलेगी। जरूरत महसूस होने पर सीटी स्कैन जांच यहीं कराई जाएगी।

सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक ओपीडी

तीन सौ बेड अस्पताल में वर्तमान में सुबह आठ बजे से अपराह्न दो बजे तक ओपीडी, मॉडल रैबीज सेंटर और टीबी क्लीनिक संचालित हो रहे हैं। फिजिशियन, नेत्र रोग, दंत रोग और त्वचा रोग विशेषज्ञ मरीजों को परामर्श दे रहे हैं। सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि जनरल सर्जन ओपीडी समयावधि में सेवाएं देंगे। हालांकि अस्पताल में भर्ती मरीजों की व्यवस्था न होने के कारण गंभीर रूप से घायल मरीजों को इलाज के लिए हायर सेंटर ही भेजा जाएगा।

ट्रॉमा सेंटर का निर्माण होगा जल्द

तीन सौ बेड अस्पताल में सर्जन की तैनाती न होने से मरीजों को लंबे समय से परेशानी झेलनी पड़ रही थी। पिछले वर्ष सांसदों और विधायकों ने भी मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर सर्जन की तैनाती की मांग की थी। वहीं सीएमओ ने बताया कि करीब 42 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत होने के बाद ट्रॉमा सेंटर के निर्माण का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा। सर्जन की तैनाती से मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

Updated on:

24 Jan 2026 04:14 pm

Published on:

24 Jan 2026 04:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / लंबे इंतजार के बाद तीन सौ बेड अस्पताल को मिला जनरल सर्जन, सोमवार से शुरू होंगी सर्जिकल सेवाएं

