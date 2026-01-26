इस्तीफ़े के बाद सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार बोले, 45 मिनट तक डीएम आवास में बंधक बनाया, जिला प्रशासन पर सनसनीख़ेज़ आरोप

शंकराचार्य से लेकर यूजीसी कानून तक सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि वह अपने इस्तीफा पर अटल है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा सरकार हिंदुओं और सवर्णों के साथ दोहरे मापदंड अपना रही है। एक तरफ प्रयागराज में शंकराचार्य और उनके बटुकों के साथ अभद्रता और मारपीट की जा रही है। दूसरी तरफ डीएम एक संत की रोटियां सेक रहे हैं। यूजीसी कानून हमारे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। उल्लेखनीय है कि इस्तीफ़े से पहले ही यह प्रकरण प्रशासनिक-राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ था, और अब लगाए गए आरोपों ने विवाद को और गहरा कर दिया है।